اختتام الجولة الثامنة من المحادثات بين طالبان والولايات المتحدة

أعلن متحدث باسم "​حركة طالبان​" ذبيح الله مجاهد، "اختتام الجولة الثامنة من المحادثات الّتي كانت تجري في العاصمة القطرية ​الدوحة​، بين مفاوضي ​الولايات المتحدة الأميركية​ و"طالبان". ولفت إلى أنّ "العمل كان متعبًا وفعّالًا. لقد اتّفق الجانبان على التشاور كلّ مع قيادته حول الخطوات المقبلة".

وكان قد ركّز المبعوث الأميركي للسلام في ​أفغانستان​ ​زلماي خليل زاد​، على "أنّني آمل أن يكون هذا العيد هو الأخير الّذي تشهد فيه أفغانستان حربًا"، في إشارة إلى ​عيد الأضحى​.

وكانت الولايات المتحدة تتفاوض مع "طالبان" خلال السنة الماضية على اتفاق يؤدي الى قيام ​البنتاغون​ بسحب عناصره البالغ عددهم 14 ألفًا من أفغانستان.