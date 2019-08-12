اختتام الجولة الثامنة من المحادثات بين طالبان والولايات المتحدة

أعلن متحدث باسم "حركة طالبان" ذبيح الله مجاهد، "اختتام الجولة الثامنة من المحادثات الّتي كانت تجري في العاصمة القطرية الدوحة، بين مفاوضي الولايات المتحدة الأميركية و"طالبان". ولفت إلى أنّ "العمل كان متعبًا وفعّالًا. لقد اتّفق الجانبان على التشاور كلّ مع قيادته حول الخطوات المقبلة".
وكان قد ركّز المبعوث الأميركي للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد، على "أنّني آمل أن يكون هذا العيد هو الأخير الّذي تشهد فيه أفغانستان حربًا"، في إشارة إلى عيد الأضحى.
وكانت الولايات المتحدة تتفاوض مع "طالبان" خلال السنة الماضية على اتفاق يؤدي الى قيام البنتاغون بسحب عناصره البالغ عددهم 14 ألفًا من أفغانستان.
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