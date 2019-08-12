السعودية: إعادة 40 ألفًا لا يحملون تصاريح للحج.. وتبصيم 7 آلاف مخالفين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

أصدرت المديرية العامة للجوازات بالسعودية، مُمثلة في مراكز لجان الجوازات الموسمية بمداخل مكة المكرمة، 68 قرارًا إداريًا يتعلق بعدد من الأشخاص الذين قاموا بنقل الحُجاج بدون تصاريح نظامية.

وأوضحت أن 65 مُخالفًا نقلوا 350 حاجًا، وجرى توقيفهم لمدة 1005 أيام، فيما وصل عدد المركبات التي صدرت أوامر قضائية بمصادرتها إلى 7 مركبات، وبلغ عدد المُرحّلين والممنوعين من دخول المملكة 9 مخالفين، بحسب صحيفة "تواصل" السعودية.

وفي سياق متصل، أعلن متحدث الأمن العام بالسعودية، العميد سامي الشويرخ، أنه تم أخذ بصمات 7 آلاف مُقيم خالف أنظمة الحج هذا العام لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضح العميد الشويرخ أنه تم ضبط 288 مكتبًا وهميًا، وأُعيد 40 ألف و352 شخصًا لا يحملون تصاريح للحج، وأكثر من 244 ألف مركبة.

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والسبت، أصدرت وزارة الداخلية السعودية جملة من التعليمات التي تخص الراغبين بأداء شعائر الحج لبيت الله الحرام، وحذرت من فرض عقوبات وغرامات مالية على المخالفين، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وجاء في بيان الوزارة، أن رجال الأمن سيمنعون كل من لا يحمل تصريحا من الدخول الى مكة المكرمة، كما حذرت الوزارة مالكي وسائقي المركبات الذين ينقلون حجاجا إلى مكة المكرمة قبل حصولهم على التصاريح، بأنهم سيكونون عُرضة لتطبيق العقوبات بحقهم.

وتتمثل هذه العقوبات في السجن 15 يوما في المرة الأولى، وشهرين في المرة الثانية، و6 أشهر في المرة الثالثة، وذلك عن كل حاج يتم نقله بدون تصريح للحج. وتوقيع غرامة مالية بقيمة 10 آلاف ریال في المرة الأولى، و25 ألف ریال في المرة الثانية، و50 ألف ریال في المرة الثالثة، وذلك عن كل حاج يتم نقله بدون تصريح.

هذا إلى جانب ترحيل الناقل إذا كان وافدا بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة وفقا للمدة المحددة نظاما، والمطالبة قضائيا بمصادرة المركبة المستخدمة، إذا كانت عائدة للناقل أو المتواطئ أو المساهم في المخالفة، فضلًا عن التشهير بالمخالف.