​سحب 26 قطعة أرض بمدينة الشروق لعدم التزام أصحابها بالنشاط المخصص لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إنه جرى تنفيذ قرارات سحب واسترداد لـ26 قطعة أرض سكنية لعدم التزام أصحابها بالنشاط المخصص لتلك الأراضي، ولعدم موافقة اشتراطات التخصيص.

وأضاف الغيطي، في بيان الإثنين، أنه جرى إلغاء التخصيص بعد اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية طبقاً للائحة العقارية الرئيسية، وذلك لـ6 قطع أراض لعدم إثبات الجدية والبناء خلال المهلة المقررة، وبيانها تفصيلاً (ق 103 مج 2 – ق2 مج4 بالحي الأول شرق – ق63 مج 2 بالحي الثاني شرق - ق 14 مج 2 - ق 11 مج5 بالمنطقة الأولى عمارات - ق 133 مج 3 بالمنطقة الثامنة عمارات).

وأكد رئيس الجهاز، أنه جرى إلغاء التخصيص لـ20 قطعة أرض أخرى، لعدم الالتزام بسداد المستحقات المالية وبيانها ( ق26، ق43 مج4 – ق12 مج5 بالمنطقة الأولى عمارات- ق 66 مج 2 بالمنطقة الخامسة عمارات- ق45، ق 68 مج 1- ق 73، ق 116 مج 2 بالمنطقة السادسة عمارات ق 27 مج 2– ق 38 مج 3 – ق121 مج 4 الحي الأول شرق- ق 56 مج 1– ق 163 مج 2– ق 57، ق 204 مج 3– ق 102 مج 4 بالحي الثاني شرق- ق 22، ق 45 مج 2 – ق 10 مج5 – ق 26 مج 6 بالحي الثالث شرق).