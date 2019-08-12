ابتزاز عبر الإنترنت.. الداخلية تضبط 116 قضية في 7 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: تمكن قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية من ضبط 116 قضية ابتزاز مادي ونصب على المواطنين عبر شبكة الإنترنت خلال إسبوع. وأسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولجيا المعلومات عن ضبط 116 قضية: (ابتزاز مادي- نصب على المواطنين -ترويج لبيع الآثار والأدوية المستورده مجهولة المصدر - تزوير أختام شهادات جامعية - انتحال صفة) بعدد من مديريات الأمن عبر شبكة "الإنترنت". يأتي ذلك فى إطار الجهود الأمنية التي تبذلها كافة قطاعات وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة والتي ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، ومكافحة جرائم الابتزاز المادي والنصب لحماية المواطنين. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع.

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