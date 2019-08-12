في أول أيام التشريق.. الحُجاج يرمون الجمرات في منى

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
يبدأ حجاج بيت الله الحرام، الاثنين، أول أيام التشريق الثلاثة، برمي الجمرات في منى.
وخلال أيام التشريق يرمي الحجاج الجمرات الثلاث الصغرى ثم الوسطى والكبرى، أو ما تعرف بجمرة العقبة بعد الزوال وكل جمرة يرميها الحاج بـ7 حصيات، مع التكبير عند رمي كل جمرة، بحسب قناة "العربية" السعودية.
ويبيت حجاج بيت الله ليالي أيام التشريق في مشعر منى، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد النحر.
وُعرفت بهذا الاسم لأن الحجاج كانوا "يشرّقون" لحوم الأضاحي فيها، أي ينشرونها لتجفيفها كيلا تفسد حتى يمكنهم الرجوع بها معهم إلى بلدانهم وقيل غير ذلك.
ويحق شرعًا للمتعجل أن يبيت ليلتين في منى بدلاً من ثلاث ليال، وبعد انتهاء الحاج من ليالي المبيت يتوجه إلى الحرم المكي لطواف الوداع ثم مغادرة مكة المكرمة.
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