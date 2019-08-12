بالصور- شواطئ بورسعيد كاملة العدد في ثاني أيام العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهدت شواطئ محافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، توافد الآلاف من المواطنين وزوار المحافظة من المحافظات الأخرى، لقضاء إجازة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وتنافس أصحاب الكافتريات المطلة على الشاطئ فيما بينهم من خلال الإعلان عن عروض على تأجير الكراسي والشماسي وتناول المشروبات والأطعمة، بينما أقدم عدد منهم على تنظيم حفلات لفرق السمسمية بالمساء لجذب المواطنين.

وانتشر رجال الشرطة في كافة أحياء المحافظة، كما تواجدت عدد من الدوريات والكمائن الثابتة والمتحركة بكافة التجمعات خاصة بمحيط الحدائق والقرى السياحية والشاطئ، وكثف رجال المرور من تواجدهم لتنظيم حركة السيارات.​