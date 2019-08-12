"ناغازاكي".. الذكرى الـ74 لصفحة العار الأكثر فداحة في تاريخ الانسانية

أعلنت اليابان استسلامها في الحرب العالمية الثانية، بعد قصف الولايات المتحدة مدينة ناغازاكي بقنبلة ذرية في مثل هذا اليوم من عام 1945، وسجل تاريخ الثامن من أوت في ذلك العام، على أنه من أكبر صفحات العار و اكثرها قتامة في في تاريخ الحروب و الإنسانية، حيث أسفرت القنبلة الذرية عن مقتل أو إصابة أو إعاقة أكثر من 250 ألف ياباني، بينهم نحو 9 آلاف عسكري، وفقا لما ذكرته مصادر تاريخية عديدة.

وألقت الطائرة الأمريكية "بي 29"، القنبلة الذرية من على ارتفاع 500 متر، وبقوة بلغت 22 ألف طن من المتفجرات، وبمدى تفجير وصل حتى المرتفعات المحيطة بالمدينة، حيث أسفرت في اللحظات الأولى عن مقتل 70 ألف شخص، وتدمير حوالي نصف المدينة.

واستهدفت الولايات المتحدة مدينة هيروشيما أولا بالقنبلة الذرية، وتحديدا في السادس من أوت عام 1945، ما أسفر عن مقتل نحو 140 ألفا من اليابانيين، لكنها لم تكن كافية لإقناع اليابان بالاستسلام، وكان الجنرال الأمريكي، ليسلي ريتشارد جروفيس، صاحب فكرة إنهاء الحرب بواسطة القنبلة الذرية، قد أعطى أوامره بتجهيز القنبلة الذرية الثالثة، لشن هجوم جديد بتاريخ 17 أو 18 من نفس الشهر، في حال لم تستلم اليابان بعد الهجوم بالقنبلة الثانية على ناغازاكي.

وإثر اختلاف وجهات النظر في مجلس الحرب الياباني، تأخر صدور قرار الاستسلام، إلا أن الإمبراطور هيروهيتو، وافق في النهاية على التفاوض مع المجلس، بعد تعرضه لضغوطات كبيرة، وفي هذا الإطار طالبت كل من بريطانيا والولايات المتحدة والصين، اليابان، بالاستسلام دون شروط إثر تعرض مدينة ناغازاكي أيضا لهجوم ذري بعد مدينة هيروشيما.

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وأكد هيروهيتو في رسالة بتاريخ 15 أوت 1945، أن استمرار الحرب سيؤدي إلى القضاء على الشعب الياباني، معلنا اتخاذه قرار الاستسلام دون أية شروط، وأسفر إلقاء واشنطن القنبلة على ناغازاكي عن إنهاء الحرب الجارية في جبهة المحيط الهادئ بشكل رسمي.

وأعلنت الولايات المتحدة، أن استهدافها لكل من هيروشيما وناجازاكي، جاء لكون الأولى غنية بالقواعد العسكرية، والثانية غنية بمعامل الصناعات الثقيلة، وبالرغم من مرور 74 عاما على انقضاء الحرب، لكنه من غير المفهوم حتى الآن، الأسباب التي دفعت بالولايات المتحدة لتفضيلها إنهاء الحرب عبر القنابل الذرية.

وخلال السنوات اللاحقة لإلقاء القنبلة الذرية على ناغازاكي، شهدت المناطق المجاورة الواقعة خارج إطار الفعالية المدمرة للقنبلة ازديادا كبيرا في معدلات الإصابة بسرطان الدم، حيث أظهرت الدراسات أن معدل الإصابة بالمرض ارتفع بمعدل 50%، كما شهدت المدينة زيادة في معدلات الإصابة بسرطانات الغدد، والرئة، والثدي، حيث أظهرت نتائج تشريح جثث السيدات، أن نسب وفاتهن إثر سرطان الغدة الدرقية أكبر من نسب إصابة الرجال بالمرض.

وازدادت معدلات إصابة النساء بسرطان الثدي كذلك، حيث سجلت نسبة إصابة الإناث بالمرض ممن تعرضن للإشعاعات، زيادة بمعدل 3 أضعاف مقارنة مع النساء اللواتي لم يتعرضن للإشعاعات، وارتفعت كذلك نسبة إصابة الأشخاص بمرض الماء البيضاء في العين، خلال السنوات الثلاث التالية لإلقاء القنبلة، بشكل يتناسب مع بعد المسافة عن مدى فعالية القنبلة.

كما سجلت زيادة في أعداد الوفيات ضمن صفوف المواليد الجدد والرضع، إلى جانب تسجيل اضطرابات عقلية وصغر حجم الرأس لدى كل طفل واحد من أصل 4 مواليد جدد، وأسفرت درجات الحرارة المرتفعة الناجمة عن الأشعة إثر انفجار القنبلة، عن حروق لدى البشر والشجر والحيوانات والأبنية.