حالة استنفار قصوى في مصر وقوات التدخل السريع تنتشر في كل الشوارع .. الاسباب

أعلنت وزارة الداخلية المصرية درجة الاستعداد القصوى وتحقيق خطط الانتشار الأمني لقوات الشرطة بمختلف المواقع تزامنا مع حلول عيد الأضحى. وقالت الداخلية المصرية في بيان لها، اليوم الجمعة، إن أجهزة الأمن بدأت في تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق، للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها وتحقيق الانضباط وحماية وتأمين المواطنين أثناء احتفالهم بعيد الأضحى.

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