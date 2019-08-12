بحث وزيرا الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ونظيره القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني، أمس الأحد، في الدوحة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وفقا لموقع روسيا اليوم.
وأفادت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الاثنين، بأن وزير الخارجية الإيراني ونائب رئيس الوزراء،وزير الخارجية القطري، تبادلا وجهات النظر حول أهم القضايا الثنائية بين البلدين، دون أن تنشر مزيدا من التفاصيل.
ووصل ظريف، مساء أمس الأحد الموافق أول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك، إلى
وكان وزير الخارجية الإيراني قد أجرى زيارة قبل نحو شهرين للدوحة، من أجل المشاركة في منتدى الحوار الآسيوي الذي عقد هناك.
وفي كلمته خلال المنتدى، أكد ظريف على ضرورة تعزيز وتنسيق الطاقات في إطار منتدى الحوار الآسيوي لمواجهة الإجراءات الأحادية والتوسعية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية إيران يزور قطر في يوم عيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.