جوايدو يتهم الحكومة الفنزويلية بالسعي لحل البرلمان

قال خوان جوايدو زعيم المعارضة في فنزويلا، أمس الأحد، إن حكومة الرئيس نيكولاس مادورو تعد لحل البرلمان الذي تقوده المعارضة والدعوة لانتخابات تشريعية جديدة في تصعيد محتمل للأزمة السياسية في البلاد.

وقال جوايدو، الذي يرأس أيضاً الكونجرس، إن هذا القرار ستتخذه اليوم الإثنين، الجمعية التأسيسية، وهي مجلس تشريعي مواز يسيطر عليه الحزب الاشتراكي الحاكم ويتمتع بسلطة واسعة، وقد يتضمن اعتقال عدد آخر من أعضاء البرلمان.

ومن المرجح أن تثير هذه الخطوة انتقادات لمادورو في المجتمع الدولي وتوقف المحادثات، التي تتوسط فيها النرويج بين الحكومة وحلفاء جوايدو، بهدف التوصل إلى حل من خلال التفاوض للمأزق السياسي في فنزويلا.

وقال جوايدو في مقطع مصور بُث على "تويتر": "يعتزمون غداً حل البرلمان والدعوة بشكل غير قانوني إلى انتخابات برلمانية أو حتى بدء محاكمة جماعية لأعضاء البرلمان" مضيفاً "إذا فعلوا ما يخططون لفعله غداً فإن النتيجة ستكون مرحلة من الصراع المتصاعد".

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وللجمعية التأسيسية العديد من الصلاحيات، وقد انتخبت في يوليو 2017، خلال اقتراع تحيط به الشكوك، بهدف تجاوز البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.

ويأتي تصريح جوايدو بعد أشهر من حركة احتجاجية معارضة لمادورو قتل خلالها 125 شخصاً.

ومن مهام الجمعية التأسيسية التي مدّدت ولايتها في مايو إلى عام 2020، إعداد دستور جديد بحلول أغسطس 2019، لكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن أي مشروع بهذا الصدد.

والبرلمان هو المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة بقيادة خوان جوايدو، الذي تعترف به نحو 50 دولةً رئيساً موقتاً والذي يعتبر أن لا شرعية للرئيس نيكولاس مادورو.