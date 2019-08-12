"التحالف": إطلاق الميليشيات الحوثية صاروخين باليستيين من عمران وسقوطهما داخل حجة

إلحاقاً للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" بتاريخ (8 أغسطس 2019م) عن استمرار إطلاق الميليشيات الحوثية للصواريخ الباليستية باستخدام الأعيان المدنية، ومنها الصاروخ الباليستي الذي تم إطلاقه من جامعة الإيمان (20 يونيو 2019م) بصنعاء وسقط في محافظة (الجوف)، والصاروخ البالستي الذي تم إطلاقه من (سوق الربوع) (7 أغسطس 2019م) بمحافظة (حجه) وسقط داخل المحافظة، فقد صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، بأن الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت مساء السبت (10 أغسطس 2019م) صاروخين بالستيين من محافظة (عمران/مديرية حرف سفيان) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقطت بعد إطلاقها داخل الأراضي اليمنية في محافظة (حجة/مديرية حيران).

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وأوضح العقيد المالكي، استمرار الميليشيات الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدّد حياة العشرات من المدنيين.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.