كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحالف العربي: شقيق زعيم الحوثيين تعرض للتصفية بسبب خلافات داخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن ابراهيم شقيق زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي تعرض للتصفية بعملية داخلية نتيجة صراع أجنحة الميليشيا وخلاف بين القيادات.

جاء ذلك في في بيان للتحالف بثته قناة "الإخبارية" في موقعها على تويتر أمس الأحد.

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وقال البيان: "عملية التصفية تمت في أحد أوكار ومعاقل الميليشيا بحي حدة في صنعاء".

كانت وزارة الداخلية التابعة للحوثيين، قد نعت يوم الجمعة الماضي "إبراهيم بدرالدين الحوثي الذي اغتالته أيادي الغدر".

ولم تكشف الوزارة في بيانها عن موعد ولا المكان الذي قُتل فيه إبراهيم، لكن قناة "العربية" ذكرت "إن إبراهيم إلى جانب ثمانية من حراسه الشخصيين قُتلوا يوم الثلاثاء الماضي في العاصمة، صنعاء التي يهيمن عليها المتمردون".