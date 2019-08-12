دوري أبطال آسيا.. جماهير النصر السعودي تعول على حمد الله للتأهل إلى الربع

يحل، اليوم الاثنين، نادي النصر السعودي ضيفا على نظيره الوحدة الإماراتي، ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، في مباراة سيحتضنها ملعب آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتعقد جماهير الفريق السعودي آمالها على مهاجمها المغربي عبد الرزاق حمد الله، من أجل المساهمة في اقتناص النصر بطاقة المرور لربع نهائي البطولة الآسيوية، علما أن مواجهة الذهاب انتهت قبل أسبوع بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة.

وكان صاحب 28 عاما وراء هدف فريقه الوحيد في لقاء الذهاب، حيث افتتح التسجيل بعد 17 دقيقة من بداية المباراة، التي جرت أطوارها بملعب الملك فهد بالرياض، قبل أن يدرك البرازيلي ليوناردو داشيلفا سوزا هدف التعادل للضيوف.

وبالرغم من غزارته التهديفية مع النصر والتي بلغت حاجز 50 هدفا في أول موسم له مع الفريق، إلا أن دوري أبطال آسيا يشكل المسابقة الأضعف من حيث التسجيل لحمد الله مع النادي الأصفر، حيث نجح في توقيع هدفين فقط.