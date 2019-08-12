- 1/3
- 2/3
- 3/3
في جو استثنائي، حضره الإيمان والفرح، أدى الملايين من المغاربة، صباح اليوم الاثنين، صلاة عيد الأضحى في أجواء استثنائية وروحانية مهيبة.
ورسم المغاربة لوحات بهية في شتى “المصلات” بجميع مدن المملكة، وهم يحيون سنة النبي إبراهيم، استعداد منهم لذبح الأضحية.
وفور الانتهاء من أداء صلاة عيد الأضحى، قام إمام المسجد بنحر أضحية، سيرا على منهاج السنة النبوية، وإعلانه على بدء شعائر العيد عند المصلين الذين صلوا خلفه، الأمر الذي يعرف في الثقافة المغربي بـ”نحر الإمام”.
كانت هذه تفاصيل خبر في لوحة روحانية بهية.. الملايين من المغاربة يؤدون صلاة عيد الأضحى في “مصلات” المملكة -صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.