في لوحة روحانية بهية.. الملايين من المغاربة يؤدون صلاة عيد الأضحى في “مصلات” المملكة -صور

في جو استثنائي، حضره الإيمان والفرح، أدى الملايين من المغاربة، صباح اليوم الاثنين، صلاة عيد الأضحى في أجواء استثنائية وروحانية مهيبة.

ورسم المغاربة لوحات بهية في شتى “المصلات” بجميع مدن المملكة، وهم يحيون سنة النبي إبراهيم، استعداد منهم لذبح الأضحية.

وفور الانتهاء من أداء صلاة عيد الأضحى، قام إمام المسجد بنحر أضحية، سيرا على منهاج السنة النبوية، وإعلانه على بدء شعائر العيد عند المصلين الذين صلوا خلفه، الأمر الذي يعرف في الثقافة المغربي بـ”نحر الإمام”.

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