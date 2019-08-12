اندلع حريق مهول، مساء أمس الأحد، في ثانوية “علي بن بري”، في شارع “محمد الخامس”، في مدينة تازة.
وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الحريق الذي يجهل أسبابه لحد الساعة، أثار حالة من الهلع في صفوف المارة.
وأفادت المصادر ذاتها، أن عناصر الوقاية المدنية تمكنوا من إخماد الحريق، بينما لم يخلف الحريق خسائر في الأرواح.
وأكدت المصادر ذاتها، أن المصالح الأمنية حلت إلى عين المكان، وفتحت تحقيقا في الموضوع.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق مهول في إحدى الثانويات بتازة يخلف حالة من الهلع في صفوف المارة-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.