حريق مهول في إحدى الثانويات بتازة يخلف حالة من الهلع في صفوف المارة-فيديو

اندلع حريق مهول، مساء أمس الأحد، في ثانوية “علي بن بري”، في شارع “محمد الخامس”، في مدينة تازة.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الحريق الذي يجهل أسبابه لحد الساعة، أثار حالة من الهلع في صفوف المارة.

وأفادت المصادر ذاتها، أن عناصر الوقاية المدنية تمكنوا من إخماد الحريق، بينما لم يخلف الحريق خسائر في الأرواح.

وأكدت المصادر ذاتها، أن المصالح الأمنية حلت إلى عين المكان، وفتحت تحقيقا في الموضوع.