فنزويلا: غوايدو يتّهم الجمعية التأسيسيّة بالسعي لحل البرلمان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اتهم زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، الجمعية التأسيسية الفنزويلية المؤلفة من موالين للرئيس الاشتراكي، نيكولاس مادورو، بأنها تريد حل البرلمان أو الدعوة لانتخابات تشريعية قبل موعدها المقرر عام 2021، في وقت أكد فيه رئيس الجمعية، ديوسدادو كابييو، انعقاد الجلسة، اليوم الإثنين.
وقال رئيس البرلمان، غوايدو، إن ما يجري هو "مهزلة جديدة"، مبينا أن "هذا النظام لا يردعه شيء، تخيلوا التخلص من البرلمان الفنزويلي بشكل غير قانوني، ولهذا السبب قاموا باستدعاء الجمعية التأسيسية للانعقاد غدا"، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.
وأكد غوايدو في رسالة نشرها عبر مواقع التواصل، أن "الدعوة لانتخابات غير قانونية" و"ملاحقة نواب قضائياً" هما من بين الإجراءات التي يحتمل أن تتخذها الجمعية التأسيسية، التي تمتلك العديد من الصلاحيات، وقد انتخبت في تموز/يوليو 2017.
ويأتي تصريح غوايدو بعد أشهر من حركة احتجاجية معارضة لمادورو قتل خلالها 125 شخصا.
ومن مهام الجمعية التأسيسية التي مددت ولايتها في أيار/ مايو إلى عام 2020، إعداد دستور جديد بحلول آب/ أغسطس 2019، لكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن أي مشروع بهذا الصدد.
والبرلمان هو المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة بقيادة خوان غوايدو الذي تعترف به نحو 50 دولةً رئيسا مؤقتا والذي يعتبر أن لا شرعية للرئيس نيكولاس مادورو.
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