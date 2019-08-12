دول تحتفل بعيد الأضحى اليوم الإثنين.. رؤيتان للهلال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تحتفل بعض الدول العربية والإسلامية، وأقليات مسلمة في دول أخرى، بعيد الأضحى، اليوم الإثنين، في حين احتفلت غالبية الدول العربية بأول أيام العيد، أمس الأحد.
وستحتفل كل من موريتانيا، وسلطنة عمان، والمغرب، وباكستان، ونيجيريا، وإيران، بعيد الأضحى، اليوم الإثنين.
وفي العراق، سيحتفل الشيعيون بالعيد يوم الإثنين كذلك، بعدما احتفل به السنة، أمس الأحد، وهو ما ينطبق على لبنان، كما ستحتفل الأقلية المسلمة في سريلانكا، بالعيد، اليوم.
ويعود هذا الاختلاف إلى الاختلاف في طرق مراقبة الأهلة، وبالتالي لم تتفق كل دول العالم على بداية واحدة لشهر ذي الحجة، وهو ما وقع أيضا في الاحتفال بعيد الفطر الماضي، ففي حين احتفلت أغلبية الدول العربية والإسلامية بعيد الفطر يوم الثلاثاء 4 حزيران/ يونيو الماضي، أعلنت دول أخرى العيد في اليوم الخامس من الشهر ذاته.
وتتحرى الدول الإسلامية عن طريق رؤية الأهلة لمعرفة بدايات الأشهر الهجرية، فيما تُعد السعودية مصدر رؤية الهلال، من عدمه، بالنسبة لأقليات مسلمة في عدد من دول العالم.
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