شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي بالمجلس الانتقالي الجنوبي: الجزيرة ومن سار في ركبها مثالا لسوداوية السياسة الاعلامية الرخيصة والان مع التفاصيل

انتقد قيادي بالمجلس الجنوبي الانتقالي، قناة الجزيرة القطرية.

وقال عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، مساعد الأمين العام، فضل الجعدي، إن القنوات العربية والبحث عن محللي سياسة الدفع المسبق تعمل بإفلاس وبلادة على تشويه سمعتها وتفقد مصداقيتها بعمرٍ قصير.

وبين أن "الجزيرة ومن سار في ركبها مثالا لسوداوية السياسة الاعلامية الرخيصة برخص سياساتها ومحلليها".

واختتم "حيادية الاعلام والبحث عن الحقيقة لنشرها فقط طريق المصداقية لمشاهديها".