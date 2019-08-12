شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: إيران في مشكلة مالية خطيرة والان مع التفاصيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن إيران في مشكلة مالية خطيرة، منتقدا نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لإرساله "إشارات متناقضة" إلى طهران.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر: "إيران في مشكلة مالية خطيرة، إنهم يائسون للتحدّث إلى الولايات المتحدة، ولكن هناك إشارات متناقضة تصل إليهم من جميع أولئك الذين يزعمون أنّهم يمثّلوننا، بمن فيهم الرئيس الفرنسي ماكرون".

وأضاف في تغريدة ثانية: "أعرف أنّ إيمانويل يقصد الخير، وكذلك يفعل كل الآخرين، لكن لا أحد يتحدّث باسم الولايات المتحدة سوى الولايات المتحدة نفسها، لا أحد يُصرّح له بأيّ شكل أو طريقة أو صيغة تمثيلنا!".

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وفي 31 يوليو/تموز الماضي، دعا ماكرون نظيره الإيراني حسن روحاني إلى خفض التوترات مع الولايات المتحدة، وذلك وسط تصاعد حدة التوترات بين البلدين على إثر الملف النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية على النظام الإيراني وتهديد طهران للملاحة الدولية في مضيق هرمز.

وحينها نقلت وسائل إعلام فرنسية، عن قصر الإليزيه أن ماكرون قال خلال اتصال هاتفي مع روحاني: إن ثمة حاجة إلى تهيئة الظروف بشكل يسمح بنزع فتيل التصعيد، مشيرا إلى أن مهمة باريس هي التأكد من أن جميع الأطراف منفتحة على المفاوضات.

وقال مكتب ماكرون: إن الرئيس الفرنسي يعمل "بالتشاور" مع بريطانيا وألمانيا و"يتواصل" كذلك مع روسيا والصين.