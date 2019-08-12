شكرا لقرائتكم خبر عن بي إن القطرية تخسر مليار يورو ومليون مشترك في فرنسا والان مع التفاصيل

تلقت شبكة بي إن سبورتس beIN Sports القطرية في فرنسا ضربات متتالية بدأت بخسائر مالية تجاوزت مليار يورو، ووصلت إلى خسارة حقوق نقل دوري أبطال أوروبا، ونتيجة لذلك تركها قرابة مليون مشترك في فرنسا.

ونشرت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية تقريرا عن الخسائر التي تتعرض لها شبكة القنوات القطرية، وقالت: احتفلت beIN Sports ببلوغ 4 ملايين مشترك في فرنسا عام 2017، لكن العام الميلادي الماضي شهد ترك 800 ألف منهم اشتراكاتهم مع الشبكة عقب خسارة حقوق بث نقل بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وهو ما وضع الشبكة القطرية في مأزق مالي أدى إلى تدخل الحكومة الفرنسية لإجراء تدقيق مالي.

وترتب على هذه الخسائر إلغاء ما يقرب من مليون شخص في فرنسا اشتراكاتهم، وفق ما أعلنته تقارير فرنسية، إذ أشارت إلى أنه ما يقرب من 800 ألف قطعوا اشتراكتهم مع القناة بعد خسارة حقوق نقل بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

كما أشارت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، إلى أن بي إن سبورتس خلال العام الماضي خسرت 81 مليون يورو، وارتفعت قيمة خسائرها في فرنسا إلى 1.4 مليار يورو.

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وأوضحت التقارير أيضًا أنه على الرغم من تدخل الحكومة القطرية لاحتواء الأمر إلا أنه لم يجد أي نفع، حيث ضخت ملايين الأموال لتفادي الخسائر.

وعلى الرغم من هذا الدعم الحكومي الكبير من أجل تفادي الخسائر، إلا أن شركة "ميديا برو" الإعلامية تدخلت من أجل الحصول على حقوق بث مباريات الدوري الفرنسي من العام المقبل.

بالإضافة إلى كل هذه الأزمات، يعاني ناصر الخليفي رئيس شبكة قنوات بي إن سبورتس من العديد من الاتهامات، حيث يتم التحقيق معه خلال الفترة الأخيرة بعد اتهامه بتقديم رشوة إلى لامين دياك رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى من أجل تسهيل حصول قطر على تنظيم بطولة كأس العالم.

كما يتم التحقيق مع الخليفي من قبل المدعي العام الفرنسي في قضية حصول شبكة قنوات بي إن سبورتس على حقوق بث كأس العالم عامي 2022 و2026.