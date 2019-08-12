هزة أرضية تضرب السليمانية

ضربت هزة ارضية، صباح اليوم الاثنين، قضائي سيد صادق وشهرزور بمحافظة السليمانية في اقليم كوردستان. وبحسب وسائل اعلام كردية، فإن "المراصد الزلزالية في كردستان، سجلت هزة ارضية حدثت في الساعة 7:50 بالتوقيت المحلي صباح اليوم القضاءين المذكورين". واوضحت أن "قوة الهزة بلغت (3.8) على مقياس رختر، وقد استشعر السكان قوتها في قضاء شهرزور والمناطق المحيطة به".



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