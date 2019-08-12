كاتانيش يعلق على مواجهة البحرين في نهائي غرب آسيا

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2019-08-12 | 09:06
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علق مدرب المنتخب الوطني، سريتشكو كاتانيتش، على المباراة النهائية لبطولة "آسياسيل" لاتحاد غرب آسيا والتي ستجمع بين اسود الرافدين والبحرين على ملعب كربلاء الدولي يوم الاربعاء المقبل.
وقال كاتانيتش في المؤتمر الصحفي الذي عقب المباراة، إن "المنتخب الوطني، لعب اربع مباريات خلال 15 يوماً، وهذا الامر اثر على مستويات اللاعبين بسبب ارتفاع درجات الحرارة".
واوضح بالقول، "كنت اتمنى عدم مواجهة البحرين في المباراة النهائية، لاننا سنواجهم في تصفيات المونديال بعد 20 يوماً من الان، وفي الوقت ذاته فنحن نستهدف الفوز في المباراة والتتويج بالبطولة".
يذكر أن المنتخب الوطني، سيواجه البحرين في مستهل مشواره بالتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا في الخامس من أيلول المقبل.
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