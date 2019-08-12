كاتانيش يعلق على مواجهة البحرين في نهائي غرب آسيا

ونجح المنتخب الوطني في تصدر مجموعته والتأهل للنهائي، بعدما تغلب على اليمن 2-1، امس الاحد، في الجولة الاخيرة من دور المجموعات.

وقال كاتانيتش في المؤتمر الصحفي الذي عقب المباراة، إن "المنتخب الوطني، لعب اربع مباريات خلال 15 يوماً، وهذا الامر اثر على مستويات اللاعبين بسبب ارتفاع درجات الحرارة".



واوضح بالقول، "كنت اتمنى عدم مواجهة البحرين في المباراة النهائية، لاننا سنواجهم في تصفيات المونديال بعد 20 يوماً من الان، وفي الوقت ذاته فنحن نستهدف الفوز في المباراة والتتويج بالبطولة".

يذكر أن المنتخب الوطني، سيواجه البحرين في مستهل مشواره بالتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا في الخامس من أيلول المقبل.

