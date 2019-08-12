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إهانات ولافتات معادية لنيمار قبل مباراة سان جيرمان الاولى في الدوري الفرنسي

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2019-08-12 | 08:39

إهانات ولافتات معادية لنيمار قبل مباراة سان جيرمان الاولى في الدوري الفرنسي

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هاجمت جماهير نادي باريس سان جيرمان لاعبها دا سيلفا جناح الفريق الأول قبل انطلاق مباراة نيم في الجولة الأولى من بطولة الدوري الفرنسي.
وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن "هناك حالة من الغضب من قبل مشجعي العملاق الفرنسي تجاه نجمهم البرازيلي، الذي اقترب من الرحيل عن "حديقة الأمراء" مثلما أكد ليوناردو المدير الرياضي للنادي".

وقامت الجماهير بترديد بعض الهتافات المعادية ضد نيمار بالإضافة لتعليق لافتات مسيئة مكتوب عليها "أرحل يا نيمار" و"ابن العاهرة".

ويريد البرازيلي الرحيل عن باريس سان جيرمان والعودة إلى في الميركاتو الصيفي الحالي، ولكن على الرغم من رغبته، هناك مفاوضات متقدمة أيضًا بحسب ما أشارت بعض التقارير بين النادي الفرنسي وريال مدريد لانتقال اللاعب إلى "سانتياجو برنابيو".

ولن يشارك نيمار في المباراة الجارية في الوقت الحالي والتي يتقدم فيها الفريق بهدفين نظيفين، بعد استبعاده من القائمة بقيادة المدرب توماس توخيل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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