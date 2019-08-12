2019-08-12 | 08:39
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هاجمت جماهير نادي باريس سان جيرمان لاعبها نيمار دا سيلفا جناح الفريق الأول قبل انطلاق مباراة نيم في الجولة الأولى من بطولة الدوري الفرنسي.
وقامت الجماهير بترديد بعض الهتافات المعادية ضد نيمار بالإضافة لتعليق لافتات مسيئة مكتوب عليها "أرحل يا نيمار" و"ابن العاهرة".
ويريد البرازيلي الرحيل عن باريس سان جيرمان والعودة إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي الحالي، ولكن على الرغم من رغبته، هناك مفاوضات متقدمة أيضًا بحسب ما أشارت بعض التقارير بين النادي الفرنسي وريال مدريد لانتقال اللاعب إلى "سانتياجو برنابيو".
ولن يشارك نيمار في المباراة الجارية في الوقت الحالي والتي يتقدم فيها الفريق بهدفين نظيفين، بعد استبعاده من القائمة بقيادة المدرب توماس توخيل.
كانت هذه تفاصيل خبر إهانات ولافتات معادية لنيمار قبل مباراة سان جيرمان الاولى في الدوري الفرنسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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