إهانات ولافتات معادية لنيمار قبل مباراة سان جيرمان الاولى في الدوري الفرنسي

وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن "هناك حالة من الغضب من قبل مشجعي العملاق الفرنسي تجاه نجمهم البرازيلي، الذي اقترب من الرحيل عن "حديقة الأمراء" مثلما أكد ليوناردو المدير الرياضي للنادي".وقامت الجماهير بترديد بعض الهتافات المعادية ضد نيمار بالإضافة لتعليق لافتات مسيئة مكتوب عليها "أرحل يا نيمار" و"ابن العاهرة".

ويريد البرازيلي الرحيل عن باريس سان جيرمان والعودة إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي الحالي، ولكن على الرغم من رغبته، هناك مفاوضات متقدمة أيضًا بحسب ما أشارت بعض التقارير بين النادي الفرنسي وريال مدريد لانتقال اللاعب إلى "سانتياجو برنابيو".

ولن يشارك نيمار في المباراة الجارية في الوقت الحالي والتي يتقدم فيها الفريق بهدفين نظيفين، بعد استبعاده من القائمة بقيادة المدرب توماس توخيل.

