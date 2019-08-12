الحكيم يدعو إلى 'ثورة تعليمية كبرى' والإسراع بتسمية وزير للتربية

اعتبر زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، الاثنين، أن الكثير من حالات الرسوب أو التهرب الدراسي لا تنبع من قلة الذكاء أو اللامبالاة أو قلة التزام الطلاب، داعياً إلى "ثورة تعليمية كبرى" والإسراع بحسم منصب وزير التربية في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
وأضاف قائلاُ: "نعتقد أن كثيراً من حالات الرسوب أو التهرب الدراسي لا تنبع من قلة الذكاء أو اللامبالاة أو قلة التزام الطلاب بقدر عدم تفاعلهم مع الأسلوب التعليمي، ليس لدينا طالب فاشل أو قليل الذكاء بل لدينا أسلوب غير مرغوب فيه أو غير فاعل".
ودعا الحكيم، إلى "ثورة تعليمية كبرى من خلال تغيير مدروس وعلمي وعصري للمناهج والأساليب والبيئة التعليمية بما يلائم متغيرات عصرنا الراهن"، متابعاً "لا بد من الإسراع في حسم وزير التربية الذي يتصدى لقيادة هذه الوزارة الحيوية لتحقيق هذا الهدف السامي بعيداً عن المحاصصة السياسية المقيتة التي تسببت بشغور هذه الوزارة طوال المدة السابقة من عمر الحكومة".
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