جوايدو يتهم الجمعية التأسيسية الفنزويلية بالسعي لحل البرلمان

اتهم زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، الإثنين، الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو والجمعية التأسيسية بالسعي لحل البرلمان أو الدعوة لانتخابات تشريعية قبل موعدها المقرر عام 2021.

وقال جوايدو: "إن ما يجري هو "مهزلة جديدة.. هذا النظام لا يردعه شيء، تخيلوا التخلص من البرلمان الفنزويلي بشكل غير قانوني، ولهذا السبب قاموا باستدعاء الجمعية التأسيسية للانعقاد غدا".

وفي رسالة نشرها على مواقع التواصل، أكد جوايدو أن "الدعوة لانتخابات غير قانونية" و"ملاحقة نواب قضائيا" هما من بين الإجراءات التي يحتمل أن تتخذها الجمعية التأسيسية.

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وللجمعية التأسيسية العديد من الصلاحيات، وقد انتخبت في يوليو/تموز 2017 بهدف تجاوز البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.





ومن مهام الجمعية التأسيسية التي مددت ولايتها في مايو/أيار إلى عام 2020، إعداد دستور جديد بحلول أغسطس/آب 2019، لكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن أي مشروع بهذا الصدد.

والبرلمان هو المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة بقيادة خوان جوايدو الذي تعترف به نحو 50 دولة رئيسا موقتا الذي لا يعترف بشرعية الرئيس نيكولاس مادورو.