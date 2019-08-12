"الخليج" تكشف أخطاء الدوحة وتؤكد: «الحمدين» يتحمل وزر حرمان القطريين من الحج

قالت صحيفة خليجية، في افتتاحيتها بعنوان "وحدة إسلامية" انه يجتمع في مكة المكرمة والمشاعر أكثر من مليوني حاج جاؤوا من كل فج عميق من فجاج الأرض، عليهم لباس واحد، ويؤدون المناسك نفسها، يطوفون حول البيت العتيق ويُصلون متوجهين إلى قبلة واحدة، وبذلك يعيش المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها فرحتين؛ فرحة عيد الأضحى، والفرحة بأداء ذويهم وأقاربهم لفريضة الحج لمن يسّر الله له أداء المناسك.

وأوضحت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الاثنين - تابعها "الخليج 365" - أنه في هذه المناسبة معانٍ تستحق التوقف عندها، وتدبر معانيها، وما ترمز إليه. فالمناسبة تؤكد وحدة الأمة جمعاء التي تعبد إلهاً واحداً وتتلو كتاباً واحداً، وتعمل بهدي وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، المبعوث رحمة للعالمين.. والحج مناسبة يجتمع فيها ملايين المسلمين على صعيد واحد، على الرغم من اختلاف بلدانهم وألوانهم وألسنتهم، فهم في نهاية الأمر أمة واحدة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر.

ومضت "هي أمة تحمل أصدق معنى للوحدة في التنوع، الذي يرفد الوحدة بقيم التسامح والتعاون والتكافل والتراحم. وقد جسدت الأراضي المقدسة هذه المعاني وترجمتها واقعاً، فالمملكة العربية السعودية ترحّب بضيوف الرحمن دون استثناء.

ولفتت "الخليج" الى ان السعودية سخرت النعم الكثيرة والثروات التي حباها بها خالق الوجود، في التيسير على الحجاج وخدمتهم، حيث أنفقت المليارات طوال سنين، على توسعة الحرمين الشريفين، وتوفير سبل الراحة في المشاعر، وأفضل الممارسات الإدارية واللوجستية، من أجل تمكين ضيوف الرحمن من الوصول إلى المناسك وأداء الشعائر بسهولة ويسر؛ بل إن الدولة السعودية تتحول بكافة أجهزتها في أيام الحج إلى فريق واحد متكامل حسن التنسيق، من أجل إدارة حركة الحجيج في حلهم وترحالهم، وانتشارهم وصعودهم ونفرتهم.

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وتابعت ان النجاحات التي تتحقق في كل موسم حج، مردها بعد فضل الله إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها أجهزة المملكة بكل قطاعاتها العسكرية والأمنية لخدمة ضيوف الرحمن، ليؤدوا مناسكهم في خشوع وطمأنينة.. وقد كانت المملكة واضحة وحاسمة في توفير الجو الآمن المسالم لأداء الموسم، محذرة كما هو ديدنها منذ أعوام من أي محاولة لتسييس الحج، أو التشويش على ضيوف الرحمن.

و لفتت الصحيفة الى ان دولة صغيرة معزولة لم تستوعب حتى الآن قيم ومعاني الحج. فعلى الرغم من أن السلطات السعودية أتاحت مرتين، روابط إلكترونية لتسهيل قدوم الحجاج القطريين، فإن سلطات الدوحة أزالت هذين الرابطين عمداً، للحؤول دون وصول الحجاج القطريين إلى مكة المكرمة، والمشاعر لأداء الفريضة.. ولا شك في أن «نظام الحمدين» يتحمل وزر وإثم حرمان مواطنيه من أداء فريضة دينية، وليست هناك أي عقبة تحول بينهم معها، سوى النظام الحاكم في قطر نفسه.

و نوهت "الخليج" ان الدوحة اخطأت مرة بالتآمر على أشقائها الخليجيين والعرب، وأخطأت ثانياً بتمويل العمليات الإرهابية في الدول العربية، وأخطأت ثالثاً بالارتماء في أحضان أعداء الأمة، والتنسيق معهم للإضرار بها.. وتخطئ الدوحة مجدداً وهي تكابر وتستمر في غيِّها، وتسعى لتسييس فريضة دينية كفل الله للسعودية رعاية مؤدِّيها، والتيسير عليهم، وتسهيل قدومهم، وتأمين أدائها، وضمان عودتهم بسلامة وقد فازوا بثواب الدنيا والآخرة.