تقرير جديد يسلط الضوء على عدد من الانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها النظام الإيراني

سلط تقرير جديد لمراقبة حقوق الإنسان في إيران، الضوء على عدد من الانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها النظام الإيراني في مجالات عدة، إذ استند منذ بداية حكمه على القمع، وتصدير الإرهاب، والعقلية الأصولية، وفقا لموقع 24.

أعدم النظام الإيراني قرابة 3800 شخصاً منذ تولي حسن روحاني رئاسة البلاد، واستمر النظام في انتهاكاته الممنهجة لحقوق الإنسان في إيران على مدار الأربعين عاماً الماضية وذكرت مؤسسة "Iran Human Rights Monitor" على موقعها الإلكتروني، الجمعة، أن النظام الإيراني أعدم ما لا يقل عن 3800 شخصاً، منذ تولي حسن روحاني رئاسة البلاد.

وأضافت أن "روحاني فشل في تحقيق حتى ذرة من الحريات التي يتوق إليها الشعب الإيراني ويستحقها.. واستمر النظام الإيراني في انتهاكاته المنهجية والواسعة النطاق لحقوق الإنسان في إيران على مدار الأربعين عاماً الماضية".

وقالت إن "سجل روحاني كشف عن ولاء لا يلين لمؤسسة النظام فيما يتعلق بقمع الشعب الإيراني والاستمرار في القمع.. فمنذ اليوم الأول، استند نظام إيران في تأسيس حكمه على القمع المحلي، وتصدير الإرهاب، والعقلية الرجعية الدينية".

وتابعت "دعا حسن روحاني خلال الثمانينات من القرن الماضي، إلى إعدام المعارضين السياسيين بشكل علني في صلاة الجمعة، وبصفته سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي للنظام في عام 1999، فقد لعب دوراً رئيسياً في قمع انتفاضة طلاب وشعب طهران".

ووفق التقرير، مثلت أعداد التقارير الفظيعة لعمليات الإعدام، والعقوبات العامة المستمرة، وتصاعد القمع، بطاقة تعريف لحسن روحاني خلال فترة ولايته.. واستمرت قوات الأمن في مضايقة واستجواب واحتجاز مئات النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحافيين، وأفراد الأقليات العرقية والدينية.

ويؤكد النطاق غير المعقول لعمليات الإعدام، والتعذيب الوحشي في السجون، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 7000 شخص، خلال ثورات 2017- 2018، على تواصل انتهاكات حقوق الإنسان التي ما زالت دون رادع، تحت القيادة الإيرانية "المعتدلة"، كما تزعم طهران. وفقاً لتقرير المؤسسة الإيرانية.

وأشار التقرير، إلى أن هذه الانتهاكات تستهدف كل أطياف المجتمع سواء كانوا سجناء أو ناشطين أو أساتذة أو طلاب أو صحافيين أو سياسيين.

وقدمت المؤسسة، التي تعنى بمراقبة حقوق الإنسان في إيران، عدداً من الأرقام عن سجل انتهاكات النظام الإيراني، بناء على مصادر رسمية أو مصادر غير حكومية، موثوق بها داخل البلاد.

1- الإعدام:

أُعدم ما لا يقل عن 3800 شخص خلال فترة حكم حسن روحاني. وجعل هذا إيران في المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الأشخاص الذين أعدمتهم، والأولى من حيث عدد عمليات الإعدام لكل فرد.

ومع ذلك، فإن الأرقام الفعلية أعلى بالتأكيد، حيث يتم تنفيذ معظم عمليات الإعدام في إيران سراً، دون أن يعلم أحد باستثناء من ينفذها.

ويسمح قانون العقوبات الإيراني بتنفيذ عمليات الإعدام بالعديد من الطرق، مثل الشنق، والرجم، وإطلاق الرصاص.

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وليس عدد عمليات الإعدام المروع وحده، بل طبيعة بعضها أيضاً. فقد شملت عمليات الإعدام 38 حدثاً، و93 امرأة، و91 سجيناً سياسياً، و219 شخصاً شنقوا في الأماكن العامة. ويشمل أيضاً أفراد من الأقليات العرقية والدينية، بما في ذلك عرب الأهواز، والأكراد، والسنة.

ورغم أن إيران صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، إلا أن حكومة حسن روحاني، لم تبذل أي جهد لتغيير قانون العقوبات في البلاد، والذي يسمح بإعدام فتيات لا تتجاوز أعمارهن 9 أعوام، وفتيان لا تتجاوز أعمارهم 15 عاماً.

2- التعذيب:

تم إضفاء الطابع المؤسسي على التعذيب في قوانين عقوبات النظام، والتي تُمنح الشرعية من قبل القضاء، وكذلك مسؤولي النظام.

أحد الأمثلة على ذلك هو الجلد، الذي يستخدم عقوبة لأكثر من 100 جريمة في إيران، والتي تم إضفاء الطابع المؤسسي عليها من قبل النظام في قانون العقوبات الإسلامي.

وينكر النظام الإيراني استخدام التعذيب، رغم آلاف التقارير التي صدرت منذ الثمانينات، والتي تثبت استخدام التعذيب لانتزاع اعترافات قسرية من السجناء، أو لكسر روح السجناء السياسيين.

وكشفت تقارير، أن ما لا يقل عن 14 سجيناً اعتقلوا خلال احتجاجات ديسمبر(كانون الأول) 2017– يناير(كانون الثاني) 2018، محددين بالأسماء، قضوا تحت التعذيب في السجون الإيرانية. فيما حاولت السلطات الإيرانية التقليل من بعض هذه الوفيات، بالإصرار على أنها كانت حالات انتحار. ولم يُحاسب أي مسؤول.

الغالبية العظمى من المحتجزين البالغ عددهم 8000، اعتقلوا من قبل وزارة الاستخبارات التابعة لحسن روحاني، والتي أصبحت تحت إمرته أحد أكبر المؤسسات المنتهكة لحقوق الإنسان في إيران.

3- السجناء السياسيون:

تحتجز إيران العديد من الأشخاص في السجون بتهم سياسية، بينما ينكر المسؤولون الإيرانيون وجود سجناء سياسيين في إيران مراراً وتكراراً.

وبسبب رفض السلطة القضائية قبول المعتقلين كسجناء سياسيين، عادة ما يُحاكمون في المحاكم الثورية، حيث القواعد واللوائح أكثر صرامة، والعقوبات أقسى من محاكم العدل.

ويشمل السجناء السياسيون في إيران، المنشقين السياسيين المسالمين، والصحافيين، والعاملين في مجال الإعلام الإلكتروني، والطلاب، والمخرجين، والموسيقيين، والكتاب، فضلاًَ عن المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المحامون، وناشطات حقوق المرأة، ونشطاء حقوق الأقليات.