عبدالله: لم يكن هناك من ضرورة لخطاب بو صعب المتوتر في عين دارة

رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "لم يكن هناك من ضرورة لهذا الخطاب المتوتر لمعالي وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ في ​عين دارة​، لأننا اتفقنا في ​قصر بعبدا​ على إشاعة المناخات الايجابية، إلا إذا كان معاليه غير راض على ما حصل، وفي جميع الأحوال لن نساجل".

وكان بو صعب قد أكد خلال افتتاح ساحة باسم الجيش اللبناني في عين دارة، أن "لا مناطق مقفلة على أحد، وحق أهلنا في الجبل، في عين داره وفي بعقلين وفي المختارة وفي خلده وفي كل الجبل، من حقهم أن يذهبوا الى ضهور الشوير وجونيه والبترون من دون أن يستأذنوا أحدا، وحق لنا أن نأتي الى الجبل من دون أن نستأذن أحدا. هذا هو منطق الدولة التي نطمح إليها وهذا هو الموقف الذي تكرس البارحة في قصر بعبدا".