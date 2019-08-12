كتل هوائية حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية تؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط

أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن كتلا هوائية حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية تؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط.
وتوقعت ان يكون طقس اليوم قليل الغيوم الى غائم جزئيّاً مع ارتفاع تدريجيّ بدرجات الحرارة خاصّةً في المناطق الجبلية والداخلية، كما يتشكل الضباب على المرتفعات.
كما توقعت ان يكون الغد قليل الغيوم الى غائم جزئيّاً مع ارتفاع إضافي محدود بدرجات الحرارة، كما يتشكل الضباب على المرتفعات. أما الأربعاء فيكون قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.
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