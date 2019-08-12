وزير العمل:لا يمكن بقرار من الحكومة كف يد وزير عن ممارسة صلاحياته

رأى وزير العمل ​كميل ابو سليمان​ في بيان ان "البحث في ملف اجازات العمل للاجئين ​الفلسطينيين​ في جلسة ​مجلس الوزراء​ المنعقدة يوم السبت 10/8/2019 مستغرب من حيث الشكل والمضمون"، موضحا انه "من حيث الشكل، فور تبلغ الوزراء مساء الجمعة 9/8/2019 بانعقاد جلسة مجلس الوزراء صباح السبت، وبعد ان تأكدت ان جدول اعمال الجلسة لا يتضمن نقاش خطة ​وزارة العمل​ لتنظيم اليد العاملة غير ال​لبنان​ية اتصلت بمكتب رئيس مجلس الوزراء للاستفسار اذا كان هذا الموضوع سيبحث من خارج جدول الاعمال كي اعود فوراً الى لبنان للمشاركة بالجلسة. فأعلمت ان خطة وزارة العمل لتنظيم اليد العاملة غير اللبنانية لن تبحث في جلسة السبت".

واعتبر انه "من المفروض الا يبحث موضوع بهذه الدّقة في غياب الوزير المختص حتى ولو تمّ طرحه من قبل احد الوزراء من خارج الجدول".

وأضاف "اما من حيث المضمون، فقد جرى البحث حسب ما علمت بموضوعي "وقف الاجراءات التي يقوم بها وزير العمل" و "وضع يد مجلس الوزارء على الملف"، مع العلم ان لا ركيزة دستورية او قانونية لاتخاذ مثل هذا القرار، اذ لا يمكن بقرار من مجلس الوزراء وقف تطبيق قانون او كف يد وزير عن ممارسة صلاحياته الدستورية بتنفيذ القوانين المختصة بوزارته".