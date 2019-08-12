غوايدو اتهم الجمعية التأسيسية الفنزويلية بالسعي لحل البرلمان: مهزلة جديدة

اتّهم زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، الجمعية التأسيسية الفنزويلية المؤلفة من موالين للرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو، بأنّها "تريد حلّ البرلمان أو الدعوة إلى انتخابات تشريعية قبل موعدها المقرّر عام 2021".
وشدّد على أنّ "ما يجري هو مهزلة جديدة"، لافتًا إلى أنّ "هذا النظام لا يردعه شيء، تخيّلوا التخلّص من البرلمان الفنزويلي بشكل غير قانوني، ولهذا السبب قاموا باستدعاء الجمعية التأسيسية للانعقاد غدًا". وأكّد أنّ "الدعوة لانتخابات غير قانونيّة وملاحقة نواب قضائيًّا، هما من بين الإجراءات الّتي يحتمل أن تتّخذها الجمعية التأسيسية.
يُذكر أنّ للجمعية التأسيسية العديد من الصلاحيات، وقد انتُخبت في تموز 2017، خلال اقتراع تحيط به الشكوك، بهدف تجاوز البرلمان الّذي تسيطر عليه المعارضة.
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