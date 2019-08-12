أول صلاة عيد بملعب "ميتلايف" بنيوجيرسي بعد مفاوضات لسنوات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أدى آلاف المسلمين في نيويورك ونيوجيرسي، أمس الأحد، أول صلاة عيد أضحى في ملعب "ميتلايف" الشهير بنيوجيرسي، شمال شرقي الولايات المتحدة، في مرة هي الأولى بعد نحو 8 سنوات من المفاوضات بين إدارة الملعب والمسلمين في المنطقة.
وجاءت الصلاة بمشاركة النساء والأطفال، وآلاف المسلمين من مختلف القوميات والعرقيات، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.
بدوره، هنأ حاكم نيو جيرسي فيل ميرفي، المجتمع الإسلامي في الولاية أثناء زيارة أجراها للملعب خلال الصلاة.
في سياق متصل، أدى آلاف المسلمين صلاة العيد في مركز الديانة الأميركي بمدينة ماريلاند القريبة من العاصمة واشنطن.
وأفادت مراسلة الأناضول، أن مركز الديانة الأميركي،وهو أحد أكبر مساجد أميركا، استقبل آلاف المسلمين القادمين من الولايات المحيطة بماريلاند.
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