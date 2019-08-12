بوغبا يخرج عن صمته بخصوص مستقبله!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خرج نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوغبا، عن صمته بخصوص مستقبله، في ظل الكثير من التكهنات حول رحيله إلى صفوف ريال مدريد الإسباني هذا الصيف.

وذكر بوغبا في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية "صحيح كانت هناك محادثات، لكنني الآن في مانشستر وأستمتع بكرة القدم التي هي وظيفتي".

وأضاف "أنا سعيد في الوقت الحالي، وسوف نرى ما سيحدث في الفترة المقبلة".

يُذكر أن انتقال بوغبا لريال مدريد هذا الصيف أصبح صعبا، نظرًا لعدم تعاقد ناديه مع بديل له قبل غلق السوق في إنجلترا، بينما لا زال السوق في إسبانيا يمتد حتى 2 أيلول/سبتمبر المقبل، ويحق للميرنغي ضم اللاعبين حتى ذلك التاريخ.

وشارك بوغبا في الجولة الأولى من البريمييرليغ مع الشياطين الحمر ضد تشيلسي مساء الأحد، حيث حقق فريقه الانتصار برباعية نظيفة.