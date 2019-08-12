اضطراب في مطار اللد: عطل يتسبب بتأجيل رحلات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تسبب عطل فني في نظام فرز ونقل الأمتعة الآلي، في مطار اللد (بن غوريون)، إلى تأخيرات في مواعيد إقلاع وهبوط الرحلات الجوية للمسافرين، اليوم الإثنين.

وتم تأجيل 15 رحلة على الأقل حتى هذه اللحظة، وسط توقعات بارتفاع عدد الرحلات المؤجلة.

وتكدست مئات الحقائب أمام مكاتب تسجيل الوصول (تشيك إن) حيث تعذر إرسالها للتفتيش. وسط تقارير تفيد بإقلاع بعض المسافرين إلى وجهاتهم دون حقائب، والتي تقرر إرسالها في وقت لاحق.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (واينت)، عن مصدر في مطار اللد، قوله إن إدارة المطار تدرس جديا إمكانية إقلاع الرحلات المغادرة من دون الأمتعة، وإرسال أمتعة المسافرين لاحق، مشددا على أن "الأمر كله يتعلق بما إذا كنا سنكون قادرين على إصلاح الخلل في وقت قريب".

وتم إبلاغ بعض المسافرين إلى دول في غرب أوروبا، من الذين اضطروا للسفر وترك أمتعتهم في المطار لحين معالجة العطل، إنه أمتعتهم ستصلهم بعد يومين على أقل تقدير.