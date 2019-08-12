حالة الطقس: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الإثنين، حارا إلى شديد الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ٣ درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو هذه الليلة حارا نسبيا إلى حار، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وأشارت التوقعات إلى أن الجو، يوم غد الثلاثاء، يكون حارا إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ٣ درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والأربعاء، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ٣ درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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ويكون الجو، الخميس المقبل، حارا إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ٣ درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة، ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصرًا، كما وتحذر من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة تكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل ٣٤ – ٢١، الخالصة (كريات شمونه) ٣٧ – ٢١، صفد ٣١ – ٢١، طبرية ٣٨ – ٢٤، الناصرة ٣٤ – ٢٣، حيفا ٣١ – ٢٤، يافا ٣٢ – ٢٤، القدس ٣٣ – ٢٤، عسقلان ٣١ – ٢٢، عين جدي (البحر الميت) ٤١ – ٣١، بئر السبع ٣٧ – ٢١، أم رشرش (إيلات) ٤٠ – ٢٧.