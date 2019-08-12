كويكب يقترب من الأرض

ويبلغ قطر الكويكب 2019 OU1 160 مترًا، أي أكبر ب 20 متراً من الهرم المصري الأكثر شهرة، وفي 28 آب 2019 ، سيكون 2019 OU1 أقرب إلى كوكب الأرض بمقدار 40 مرة من كوكب الزهرة، سوف يكون الكويكب على مسافة حوالي مليون كيلومتر عن كوكبنا.وفي وقت سابق، قامت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) بتحديث قائمة الأجسام الفضائية التي تشكل خطرا محتملا على الأرض، بحسب "سبوتنك".

ويعتبر أقرب حادث تصادم افتراضي للأرض مع الكويكب 2006QV89 . وفقا لخبراء الوكالة ، قد يحدث هذا في 9 سبتمبر من هذا العام.

احتمال مثل هذا الحدث هو فرصة واحدة من أصل سبعة آلاف. الآن يقع الكويكب على بعد حوالي 6.7 مليون كيلومتر من الأرض.