افتتح وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ غابة أرز الفنانين في ​كفرذبيان​، لافتا الى أن "هذه المنطقة التي ترونها قاحلة كانت خضراء وكان فيها شجر وأرز ، واعادة الاخضرار ليست أمراً مستحيلاً وهذا أمر علينا أن نتعلّمه كلنا في البيئة، فبنفس الهمّة التي قمنا بها لتخريب بيئتنا وبلدنا فالبيئة تصلح ذاتها ، واذا نحن ساعدناها تصلح نفسها بطريقة أسرع بكثير، وأعتقد أن جميعكم بات يعرف اليوم أنني أخوض معركة كبيرة جداً لأحمي ما يُسمى ممر الارز Corridore des Cedres وطريق القمم ، وهذه مسألة أدفع ثمنها بشكل كبير ولاسيما بالشخصي وأتعرّض لكثير من الضغط لأن هذه المنطقة هناك من يريد أن يقيم فيها اشياء أخرى"، مشيرا الى أن " هناك مخططات لمقالع و​كسارات​ لاطماع بعض الناس وهناك مافيا كبيرة جداً ليست موافقة على أن هذه المنطقة من القمم والتي هي ممر الارز هي أرث ملزمون بالحفاظ عليه مهما كلّف الامر، أعدكم وأتعهّد امامكم أنه مهما تعرّضت لضغوط لن أهرب ولن أتراجع عن حماية ممر الارز ".Corridore des Cedres ".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير البيئة يفتتح غابة ارز الفنانين في كفرذبيان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.