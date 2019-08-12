لما فقيه: أزمة النفايات لا يمكن أن تحل في وزارة البيئة فقط

رأت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في منظمة ​هيومن رايتس ووتش​ لما فقيه انه "على الحكومة ان تجتمع وتجد حلا ل​أزمة النفايات​"، لافتة إلى ان "سعة ​مطمر برج حمود​ شارفت على النهاية وإذا أرادوا تكبير المطمر أم إيجاد أي بديل يجب أن يكون هناك دراسة أثر بيئي".

وأكدت ان "أزمة النفايات لا يمكن أن تحل في ​وزارة البيئة​ فقط بل يجب أن يكون هناك قراراً من ​مجلس الوزراء​". وأضافت ان " المواطن لم يعد لديه ثقة بأن الحكومة يمكن أن تنظم أزمة النفايات بشكل صحيح لذلك يجب أن يكون هناك شفافية بهذا الملف لتستعيد ​الدولة​ ثقة المواطن".