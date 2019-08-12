جريصاتي: رفع مستوى الطمر في مطمر برج حمود سيطرح في اول جلسة للحكومة

أكد وزير البيئة فادي جريصاتي في حديث إذاعي أن "رفع مستوى الطمر في الخلايا في مطمر برج حمود الجديدة لا يتطلب اي تقويم بيئي وسيطرح في اول جلسة لمجلس الوزراء بعد الأضحى لأن سعته شارفت على النهاية".
وشدد على ان "لا خيار حتى اليوم سوى توسيع المطامر لأن فتح مواقع جديدة يصطدم دائما برفض اهالي المنطقة"، لافتا إلى انه حصلت اجتماعات لعرض فتح مطامر لكن لا خيار سوى المطامر الموجودة"، معتبرا انه "على الدولة ان تفرض هيبتها".
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