وصول الحريري إلى قاعدة أندروز الجوية المشتركة مستهلّاً زيارته الأميركية

وصل رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ فجراً - بتوقيت بيروت - إلى ​قاعدة أندروز الجوية​ المشتركة في ولاية ميريلاند الأميركية، مستهلّاً زيارته للولايات المتحدة الأميركية. وكان في استقبال الحريري سفير لبنان في واشنطن غبريال عيسى ومندوبة لبنان لدى الامم المتحدة السفيرة امل مدللي.

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