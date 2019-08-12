التحكم المروري: 3 جرحى نتيجة تصادم بين 4 مركبات على اوتوستراد جونيه

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ عن "وقوع 3 جرحى نتيجة تصادم بين 4 مركبات على اوتوستراد جونيه واصطدام احداها بالفاصل الحديدي مما تسبب بقطع السير على المسلك الغربي".

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