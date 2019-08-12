أميركا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا والإمارات يدعون لهدنة فورية بليبيا

دعت ​الولايات المتحدة​ و​بريطانيا​ و​فرنسا​ و​إيطاليا​ و​الإمارات​ على خلفية الوضع في ​ليبيا​، إلى هدنة في البلاد والتحقيق في الهجوم الذي استهدف موظفي ​الأمم المتحدة​.

ولفت بيان مشترك لتلك الدول، نشره موقع ​الخارجية الأميركية​ الى إن "دول الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا والإمارات يحثون جميع الأطراف في ليبيا على الشروع فورا في العمل على التوصل إلى اتفاق لوقف ​إطلاق النار​ واستئناف الجهود تحت رعاية الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي دائم قائم على المبادئ المتفق عليها في ​باريس​ وباليرمو و​أبو ظبي​".

وأضاف البيان: "نؤكد من جديد أنه لا يمكن أن يكون هناك خيار عسكري في ليبيا، ونحث جميع الأطراف على حماية السكان المدنيين وحماية موارد ​النفط​ الليبية وحماية بنيتها التحتية".

وأدانت الدول الموقع على البيان: "بأشد العبارات الهجوم الذي وقع في 10 آب 2019 على موكب تابع للأمم المتحدة في مدينة ​بنغازي​، مؤكدين ضرورة معرفة من يقف وراء الهجوم ومحاسبة المسؤولين، فضلا عن ذلك اعربوا عن دعمهم الكامل للعمل المهم الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة في ليبيا".