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المعارضة الأرجنتينية تتصدر الانتخابات التمهيدية في البلاد

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تتصدر المعارضة الأرجنتينية ​الانتخابات​ التمهيدية في البلاد بهامش يزيد عن 10 في المئة بعد فرز أكثر من 80 في المئة من أصوات الناخبين.

وأوضحت لجنة الانتخابات الوطنية انه بعد فرز أكثر 80 في المئة من أصوات الناخبين، حصل مرشح تحالف "الجبهة للجميع"، ألبرتو فرنانديز على 47.10 في المئة من أصوات الناخبين. وأضافت "بينما حصل مرشح "معا للتغير"، الرئيس الحالي للبلاد، ​موريسيو ماكري​ على 32.47 في المئة من الأصوات".

وتواجه سياسات ماكري الصديقة للسوق تحديات من ألبرتو فرنانديز، مرشح المعارضة الرئيسي، حسب وكالة أنباء بلومبرغ يوم الأحد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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