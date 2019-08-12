المعارضة الأرجنتينية تتصدر الانتخابات التمهيدية في البلاد

تتصدر المعارضة الأرجنتينية ​الانتخابات​ التمهيدية في البلاد بهامش يزيد عن 10 في المئة بعد فرز أكثر من 80 في المئة من أصوات الناخبين.

وأوضحت لجنة الانتخابات الوطنية انه بعد فرز أكثر 80 في المئة من أصوات الناخبين، حصل مرشح تحالف "الجبهة للجميع"، ألبرتو فرنانديز على 47.10 في المئة من أصوات الناخبين. وأضافت "بينما حصل مرشح "معا للتغير"، الرئيس الحالي للبلاد، ​موريسيو ماكري​ على 32.47 في المئة من الأصوات".

وتواجه سياسات ماكري الصديقة للسوق تحديات من ألبرتو فرنانديز، مرشح المعارضة الرئيسي، حسب وكالة أنباء بلومبرغ يوم الأحد.