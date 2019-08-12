صحيفة تركية: السلطات التركية تدرس مكانية شراء "سو 35" الروسية

نقلت صحيفة "يني شفق" عن مصدر عسكري أن "​السلطات التركية​ تدرس امكانية شراء طائرات ​مقاتلة روسية​ متعددة المهام من طراز "سو-35"، بعد قرار ​واشنطن​ بحذف اسم تركيا من البرنامج الخاص بصناعة المقاتلات الأميركية من طراز "إف – 35".

واشارت الصحيفة الى إن "المسؤولين عن مشتريات ​القوات​ المسلحة التركية طلبوا من العسكريين دراسة خيار "سو-35".

وأوضحت الصحيفة أن "السلطات طلبت من رئاسة صناعات الدفاع وقيادة القوات الجوية التركية وغيرها من المؤسسات ذات الصلة، تقديم تقييم لهذه الفكرة"، مشيرة الى أن "​أنقرة​ ستبدأ مفاوضات رسمية مع شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية المتخصصة بصادرات الأسلحة بخصوص الصفقة، إذا تلقت خطة شراء ​الطائرات الروسية​ ردود فعل إيجابية من قبل ​الجيش​".