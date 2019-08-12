صحيفة تركية: السلطات التركية تدرس مكانية شراء "سو 35" الروسية

نقلت صحيفة "يني شفق" عن مصدر عسكري أن "السلطات التركية تدرس امكانية شراء طائرات مقاتلة روسية متعددة المهام من طراز "سو-35"، بعد قرار واشنطن بحذف اسم تركيا من البرنامج الخاص بصناعة المقاتلات الأميركية من طراز "إف – 35".
واشارت الصحيفة الى إن "المسؤولين عن مشتريات القوات المسلحة التركية طلبوا من العسكريين دراسة خيار "سو-35".
وأوضحت الصحيفة أن "السلطات طلبت من رئاسة صناعات الدفاع وقيادة القوات الجوية التركية وغيرها من المؤسسات ذات الصلة، تقديم تقييم لهذه الفكرة"، مشيرة الى أن "أنقرة ستبدأ مفاوضات رسمية مع شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية المتخصصة بصادرات الأسلحة بخصوص الصفقة، إذا تلقت خطة شراء الطائرات الروسية ردود فعل إيجابية من قبل الجيش".
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