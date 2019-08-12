اغلاق الواجهة البحرية في منتجع وورثنغ على ساحل إنكلترا الجنوبي

أعلنت الشرطة في انجلترا أن الواجهة البحرية في منتجع وورثنغ على ساحل إنجلترا الجنوبي أغلقت لعدة ساعات بعد إبلاغ عدد من الناس عن إصابتهم بأعراض مثل التهاب العين والقيء.

وفرضت السلطات طوقا بمحاذاة الشاطئ في وقت سابق، ونصحت الناس بإغلاق كل النوافذ والأبواب أو الابتعاد عن المنطقة. وأوضحت الشرطة انه تم فحص شخصين في المستشفى قبل السماح، بخروجهما ونصحهما بغسل ملابسهما والاستحمام. وأضافت أن تحقيقا في الحادث يجري.

يذكر انه في آب 2017 أصيب ما يصل إلى 50 شخصا على الساحل القريب من إيستبورن التي تبعد نحو 60 كيلومترا عن وورثنغ بالتهاب في العين، والحلق بسبب ضباب كيميائي لم يتم كشف النقاب عن طبيعته.