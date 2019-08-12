اصدار عفو ملكي مغربي عن 350 سجيناً بمناسبة عيد الأضحى

أصدر الملك المغربي محمد السادس، عفواً ملكياً عن 350 سجيناً وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي يحتفل به المغرب اليوم .
وشمل العفو الملكي الذي أعلنت وزارة العدل في المغرب "مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 350 شخصا ".
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن "لمستفيدين من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال، عددهم 315 سجينا "، فيما شمل العفو "موجودين في حالة سراح وعددهم 35 شخصا".
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