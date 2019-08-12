محمد اسماعيل - القاهرة - كابول- (د ب أ):
قال متحدث باسم حركة طالبان الأفغانية، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة وطالبان أنهيا الجولة الحالية من المحادثات في العاصمة القطرية الدوحة والتي تهدف إلى حل الصراع.
وغرد المتحدث قائلًا: "الفرق استمرت في العمل حتى وقت مبكر من يوم الاثنين" واصفًا المحادثات بـ"الطويلة والمفيدة".
وقال ذبيح الله مجاهد: "اتفقنا على أن كلا الطرفين سوف يتشاور مع قياداته بشأن الخطوات المستقبلية".
ولطالما رفضت حركة طالبان الحديث مع الحكومة الأفغانية، والتي تصفها بـ"النظام اللعبة".
كانت هذه تفاصيل خبر طالبان: انتهاء أحدث جولة من المحادثات الأفغانية مع أمريكا في الدوحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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