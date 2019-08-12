طالبان: انتهاء أحدث جولة من المحادثات الأفغانية مع أمريكا في الدوحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول- (د ب أ):

قال متحدث باسم حركة طالبان الأفغانية، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة وطالبان أنهيا الجولة الحالية من المحادثات في العاصمة القطرية الدوحة والتي تهدف إلى حل الصراع.

وغرد المتحدث قائلًا: "الفرق استمرت في العمل حتى وقت مبكر من يوم الاثنين" واصفًا المحادثات بـ"الطويلة والمفيدة".

وقال ذبيح الله مجاهد: "اتفقنا على أن كلا الطرفين سوف يتشاور مع قياداته بشأن الخطوات المستقبلية".

ولطالما رفضت حركة طالبان الحديث مع الحكومة الأفغانية، والتي تصفها بـ"النظام اللعبة".