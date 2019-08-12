الأزهر يعلن موعد بدء الدراسة بقطاع المعاهد والكليات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
وافق المجلس الأعلى للأزهر، على بدء الدراسة بقطاع المعاهد الأزهرية وكليات القاهرة والأقاليم، في الـ21 من سبتمبر المقبل.
ووافق المجلس الأعلى للأزهر على أن يكون مقر البرنامج الدولي لإعداد معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها بمبنى معهد الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، ويقوم مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، بالإشراف على إعداد وتنفيذ ومتابعة البرنامج؛ شريطة أن يتم إصدار واعتماد الشهادات الممنوحة باجتياز البرنامج من خلال كلية العلوم الإسلامية للطلاب الوافدين، مع مراعاة تعديل اللائحة.
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