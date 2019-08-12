"غاز الضحك".. هولندا تدرس حظر أكسيد النيتروز

محمد اسماعيل - القاهرة - أمستردام- (د ب أ):

تدرس السلطات في هولندا، فرض حظر على مبيعات أكسيد النيتروز المعروف أيضًا بـ"غاز الضحك"، وسط تزايد لأعداد الأشخاص الذين يستهلكونه في هولندا كمخدر في الحفلات.

ودعت عدة مدن، بينها أمستردام وأوترخت، إلى حظر بيع خراطيش أكسيد النيتروز، بسبب مخاطرها على الصحة والمشاكل المتزايدة في مناطق الترفيه الشعبية.

ويمكن استنشاق غاز الضحك من ماكينات رسم الكريمة أو البالونات، ويسبب استهلاكه الثمالة لفترة قصيرة، وقالت سلطات لاهاي إن وزارة الصحة كانت أيضًا تدرس المسألة.

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وكشف تقرير صادر عن المركز الوطني لمعلومات التسمم في أوتريخت، عن ارتفاع عدد حالات التسمم بأكسيد النيتروز في هولندا بشكل حاد خلال السنوات الأخيرة، حيث زاد عدد الحالات من 13 حالة في عام 2015، إلى 67 حالة إصابة بمشاكل صحية بسبب غاز الضحك تم الإبلاغ عنها في النصف الأول من عام 2019.

ووفقًا للتقرير يستهلك الكثير من الهولنديين كميات كبيرة تصل لحوالي 50 خرطوشة يوميًا ولفترات زمنية أطول.

وحذر المركز من أن هذا قد يؤدي إلى تلف شديد في الأعصاب.​