اليميني جياماتي يفوز بانتخابات الرئاسة في جواتيمالا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المرشح المحافظ أليخاندرو جياماتي فوزه بانتخابات الرئاسة التي جرت في جواتيمالا الأحد، وذلك بعدما أظهرت النتائج شبه النهائية حصوله على أكثر من 59% من الأصوات.

وقال جياماتي، في مؤتمر صحفي في العاصمة جواتيمالا سيتي، إنه سيكون شرفا له العمل رئيسا للبلاد، متعهدا بإعادة بناء جواتيمالا.

ووفقاً للمحكمة الانتخابية، فإن الطبيب المحافظ حصل بعد فرز نحو 90% من بطاقات الاقتراع على 59,33% من الأصوات، متقدماً بفارق شاسع على منافسته الاشتراكية الديمقراطية ساندرا توريس التي كانت تفوقت عليه في الجولة الأولى التي جرت في يونيو/حزيران.

ودُعي 8 ملايين ناخب للإدلاء بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية لخلافة جيمي موراليس في يناير/كانون الثاني 2020.

وهذه المرة الرابعة التي يترشّح فيها ياماتي للانتخابات الرئاسية منذ 2007، وقد وعد بمكافحة الفساد والعنف الإجرامي والفقر الشديد في بلده.